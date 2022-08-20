Мадонна отпраздновала 64-й день рождения на Сицилии на необычной вечеринке со своими детьми
Мадонна поделилась фотографиями из своей поездки на день рождения на Сицилию с семьей и друзьями в Instagram.
В вечеринке участвовали все шестеро ее детей. Там были 16-летние Мерси Джеймс и Дэвид Банда, 22-летний Рокко, 25-летняя дочь певицы Лурдес и 9-летние близнецы Эстер и Стелла.
Среди фотографий был ее милый снимок с близнецами, одетыми в одинаковые бело-голубые платья с принтами.
В то время как Мадонна дополнила свой образ шляпой в стиле фетровой шляпы, девочки выбрали простые повязки на голову.
Фотографии в социальной сети Мадонна опубликовала с подписью «Сицилийские королевы».
Ранее Мадонна говорила, что ей всегда нужно сделать что-то особенное и уникальное в свой день рождения и отправиться туда, где я никогда раньше не была, и создать волшебный опыт не только для себя и своих детей, но и для своих друзей.
Всего за 4 дня до праздника самой Мадонны ее сыну Рокко Ричи исполнилось 22 года. В этот день состоялось большое семейное торжество.
Певица поделилась фотографиями красиво оформленной открытой площадки. Та же были и 9-летние дочери Мадонны.
Опубликовано: Светлана Репина
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