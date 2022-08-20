Мадонна отпраздновала 64-й день рождения на Сицилии на необычной вечеринке со своими детьми

Мадонна поделилась фотографиями из своей поездки на день рождения на Сицилию с семьей и друзьями в Instagram.

В вечеринке участвовали все шестеро ее детей. Там были 16-летние Мерси Джеймс и Дэвид Банда, 22-летний Рокко, 25-летняя дочь певицы Лурдес и 9-летние близнецы Эстер и Стелла.

Среди фотографий был ее милый снимок с близнецами, одетыми в одинаковые бело-голубые платья с принтами.

В то время как Мадонна дополнила свой образ шляпой в стиле фетровой шляпы, девочки выбрали простые повязки на голову.

Фотографии в социальной сети Мадонна опубликовала с подписью «Сицилийские королевы».

Ранее Мадонна говорила, что ей всегда нужно сделать что-то особенное и уникальное в свой день рождения и отправиться туда, где я никогда раньше не была, и создать волшебный опыт не только для себя и своих детей, но и для своих друзей.

Всего за 4 дня до праздника самой Мадонны ее сыну Рокко Ричи исполнилось 22 года. В этот день состоялось большое семейное торжество.

Певица поделилась фотографиями красиво оформленной открытой площадки. Та же были и 9-летние дочери Мадонны.