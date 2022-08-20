В технике Apple наши уязвимости безопасности, компания уже выпустила исправления
Apple выпустила исправление для уязвимости нулевого дня, которую злоумышленники могут использовать для получения полного контроля над iPhone, iPad или компьютером под управлением macOS Monterey.
В рекомендациях по безопасности технологического гиганта мало подробностей, но CVE-2022-3289 определена как уязвимость, обнаруженная анонимным исследователем.
В нем говорится, что уязвимость может быть использована для выполнения произвольного кода с привилегиями ядра.
Это означает, что злоумышленники могут действовать от имени пользователя и получить административный контроль над целевым устройством. Компания заявляет, что ей известно, что уязвимость, возможно, уже использовалась.
Apple также выпустила исправление для уязвимости, затрагивающей WebKit, движок, используемый Safari, Mail и многими другими приложениями для iOS и macOS.
По словам компании, это позволяет злоумышленникам произвольно выполнять код и, следовательно, может использоваться, среди прочего, для загрузки большего количества вредоносных программ.
Как и в случае с первой уязвимостью, Apple благодарит анонимного исследователя за ее обнаружение. Сообщается, что данная уязвимость, возможно, уже использовалась для взлома устройств iOS и Mac. Оба недостатка присутствуют в macOS Monterey 12.5.1, и Apple выпустила патч для операционной системы.
Они затрагивают один и тот же набор iPhone и iPad, в частности: iPhone 6s и новее, iPad Pro (все модели), iPad Air 2 и новее, iPad 5-го поколения и новее, iPad mini 4 и новее и iPod touch (7-го поколения).
Владельцам всех вышеупомянутых устройств рекомендуется загрузить последние обновления программного обеспечения.
Опубликовано: Светлана Репина
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