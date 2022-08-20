Имя оперного певца Пласидо Доминго фигурирует в деле о секс-секте в Аргентине

Имя оперной звезды Пласидо Доминго фигурировало в расследовании деятельности сектантской организации в Аргентине, лидеры которой были обвинены в преступлениях, включая сексуальную эксплуатацию.

В последние несколько лет Доминго столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны многочисленных женщин, но не был обвинен в каких-либо правонарушениях.

Анонимный сотрудник правоохранительных органов заявил, что Доминго не совершал преступлений и не является членом секты.

Тот же сотрудник признал, что певец был потребителем проституции. Однако в Аргентине это не считается противозаконным.

Сотрудники правоохранительных органов провели в Буэнос-Айресе десятки рейдов против школы йоги из Буэнос-Айреса, которая построила культ вокруг своего лидера и довела членов до ситуации рабства и сексуальной эксплуатации.

Организация создала бизнес-структуру, включающую офисы в Аргентине и США, включая филиалы как минимум в трех городах США: Лас-Вегасе, Чикаго и Нью-Йорке.

Прослушивания телефонных разговоров, которые были частью судебного расследования, зафиксировали разговоры, в которых мужчина, которого власти идентифицируют как Доминго, говорил с участницей группы, идентифицированной как Сусана Менделевич, о встрече с оперной звездой, когда он был в Буэнос-Айресе.

Расследование секты затронуло людей, имевших связи с миром классической музыки и выступавших с Доминго в прошлом, в том числе Менделевича, аргентинского пианиста.