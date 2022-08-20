Шойгу: Путин принял верное решение, начав спецоперацию в Украине

Глава Минобороны России Сергей Шойгу оценил решение Владимира Путина о начале специальной военной операции в украинском государстве.

20 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что считает единственно верным решение Владимира Путина как верховного главнокомандующего армии РФ начать спецоперацию в Украине.

Шойгу утверждает, что с 2014 года украинские войска на Донбассе прервали жизни тысяч мирных граждан, среди которых фигурировало множество детей.

При этом Сергей Шойгу отметил, что на фоне начала российской спецоперации США и страны НАТО начали активнее накачивать Украину оружием.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 