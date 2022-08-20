Шойгу: Путин принял верное решение, начав спецоперацию в Украине
Глава Минобороны России Сергей Шойгу оценил решение Владимира Путина о начале специальной военной операции в украинском государстве.
20 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что считает единственно верным решение Владимира Путина как верховного главнокомандующего армии РФ начать спецоперацию в Украине.
Шойгу утверждает, что с 2014 года украинские войска на Донбассе прервали жизни тысяч мирных граждан, среди которых фигурировало множество детей.
При этом Сергей Шойгу отметил, что на фоне начала российской спецоперации США и страны НАТО начали активнее накачивать Украину оружием.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье
France Info: в эпоху санкций Запада полки магазинов России забиты продуктами
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
ВГА Херсонской области сообщило о значительном улучшении состояния Сальдо
Патрушев: Запад готовится к открытому военному конфликту с Россией