ВГА Херсонской области сообщило о значительном улучшении состояния Сальдо
Представитель администрации Херсонской области Владимир Сальдо пошёл на поправку после отравления агентами ВСУ.
Пресс-служба временной гражданской администрации Херсона уведомляет, что представитель ВГА Херсонской области Владимир Сальдо демонстрирует признаки значительного выздоровления после того, как на его жизнь покусились украинские диверсанты.
На текущий момент известно, что после отравления Сальдо был этапирован в Москву, где проходит лечение в токсикологическом отделении одной из клиник.
В Министерстве обороны России отметили, что ввиду достаточности доказательств причастности Киева к отравлению Владимира Сальдо начато дополнительное расследование.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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