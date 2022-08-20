НАТО объявило об усилении контингента в Косово и готовности вмешаться в конфликт

Пресс-служба НАТО уведомляет, что контингент организации в Косово приведёт в состояние повышенной боевой готовности.

Вечером 20 августа на официальном сайте НАТО появилась информация о том, что военные KFOR в Косово приведены в состояние повышенной боевой готовности на случай эскалации сербско-косовского конфликта.

Из заявлений пресс-службы Североатлантического альянса известно, что главнокомандующий НАТО может отдать приказ об участии миротворческого контингента в конфликте в Косово.

На текущий момент на территории Косово находится порядка пяти тысяч миротворцев НАТО, объединённых в специальный отряд под названием KFOR.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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