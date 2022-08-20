Генсек ООН Гутерриш призвал Запад снять некоторые санкции с России

Генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерриш призывает Запад снять некоторые антироссийские санкции.

Вечером 20 августа Антониу Гутерриш публично заявил, что санкции западных государств против России оказывают явный негативный эффект на распространение российской продукции на мировые рынки, что губительно в условиях нынешнего продовольственного кризиса.

Гутерриш утверждает, что намерен инициировать переговоры с лидерами стран Европейского союза и США с целью снять некоторые антироссийские санкции.

По словам Антониу Гутерриша, из-под санкций должны быть освобождены такие сферы российской экономики как перевозки, финансы и страхование.