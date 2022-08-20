Высокопоставленный немецкий политик призывает открыть «Северный поток-2», чтобы смягчить энергетический кризис
Заместитель главы СвДП Вольфганг Кубицки заявил немецкой новостной группе RND, что газопровод «Северный поток-2» должен быть снова открыт.
По его словам, это необходимо, чтобы заполнить на зиму хранилища газа в Германии. Он отметил, что открытие трубопровода поможет людям согреться зимой и защитит немецкую промышленность.
Кубицкий также подчеркнул, что нет никаких причин не открывать газопровод, поскольку Германия продолжает получить газ по «Северному потоку-1».
Он добавил, что трубопровод может быть закрыт, как только будут обеспечены поставки Германии на зиму.
«Северный поток — 2» был символом эпохи Меркель, во время которой Германия попала в зависимость от российских энергоресурсов. Его открытие было остановлено незадолго до начала вооруженного конфликта на Украине в феврале.
Трубопровод должен был удвоить объем российского газа, поступающего напрямую в Германию, и был завершен в 2021 году, но ожидал сертификации Германии и ЕС.
Министр иностранных дел Украины похвалил канцлера Олафа Шольца за то, что он продемонстрировал «истинное лидерство», остановив проект, но с тех пор Германия сильно пострадала от энергетического кризиса.
Поставки российского газа по газопроводу « Северный поток — 1» упали примерно до 20% пропускной способности.
Опубликовано: Светлана Репина
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