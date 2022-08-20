Tages-Anzeiger: электроэнергия в Швейцарии подорожает на 30 процентов в 2023 году

Издание Tages-Anzeiger прогнозирует рост стоимости электричества для частных домов Швейцарии в следующем году.

Журнал Tages-Anzeiger со ссылкой на электроэнергетическую группу компаний Швейцарии утверждает, что в 2023 году стоимость электроэнергии в данной стране должна вырасти не менее чем на тридцать процентов.

По данным Tages-Anzeiger, многие энергетические швейцарские компании уже приняли решение об увеличении тарифов в преддверии отопительного сезона.

В Tages-Anzeiger ожидают, что стоимость электричества для семьи с пятью жилыми комнатами должна возрасти на 330 долларов ближе к грядущей зиме.