Tages-Anzeiger: электроэнергия в Швейцарии подорожает на 30 процентов в 2023 году
Издание Tages-Anzeiger прогнозирует рост стоимости электричества для частных домов Швейцарии в следующем году.
Журнал Tages-Anzeiger со ссылкой на электроэнергетическую группу компаний Швейцарии утверждает, что в 2023 году стоимость электроэнергии в данной стране должна вырасти не менее чем на тридцать процентов.
По данным Tages-Anzeiger, многие энергетические швейцарские компании уже приняли решение об увеличении тарифов в преддверии отопительного сезона.
В Tages-Anzeiger ожидают, что стоимость электричества для семьи с пятью жилыми комнатами должна возрасти на 330 долларов ближе к грядущей зиме.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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