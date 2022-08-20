Reuters: Россия три месяца является крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Американское издание Reuters сообщило о лидирующей позиции России по поставкам нефти в КНР.
20 августа новостное агентство Reuters проанализировало открытые данные управление таможней КНР, которые свидетельствуют о том, что Россия вот уже три месяца как является лидером по поставкам нефти и нефтепродуктов в Китай.
По данным Reuters, в июле Россия в среднем поставляла Китаю 1,68 миллионов баррелей нефти в сутки, в то время как в августе данный показатель достиг двух миллионов.
Также известно, что в минувший месяц Китай закупал нефть у Саудовской Аравии в среднем по 1,54 миллиона в сутки, что позволило России стать лидером по поставкам нефти Пекину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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