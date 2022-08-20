Народная милиция ДНР расследует покушение на мэра Мариуполя возле зоопарка

Пресс-служба МВД ДНР сообщила о расследование взрывов возле мариупольского зоопарка сегодня днём.

Вечером 20 августа народная милиция ДНР опубликовала пресс-релиз, в котором рассказала о подробностях взрыва возле зоопарка в Мариуполе. Сегодня днём данное место должен был посетить мариупольский мэр Константин Иващенко.

По данным МВД Донецкой Народной республики, взрыв в Мариуполе прозвучал 20 августа в районе 15:11 по московскому времени, однако сам мэр города в это время в окрестностях зоопарка не находился.

В народной милиции ДНР утверждают, что следователи уже начали устанавливать обстоятельства произошедшего, расценивая взрывы в Мариуполе как теракт ВСУ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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