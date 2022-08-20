Шойгу: Минобороны РФ начинает серийное производство ракет «Циркон»

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о скором старте серийного производства российских гиперзвуковых ракет "Циркон".

20 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ведомство вскоре наладит серийное производство российских гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон", параллельно выпуская ракеты "Кинжал" для российской авиации.

Примечательно, что 31 июля состоялся день празднования военно-морского флота России, в ходе которого Владимир Путин пообещал, что ракеты "Циркон" будут поставлены на баланс российских военных кораблей в ближайшие несколько месяцев.

По словам Путина, первым "Цирконами" будет оснащён российский фрегат "Адмирал Горшков", благодаря чему корабль сможет поражать цели как на воде, так и на земле.