Крючков: системы ПВО России сработали в Оленевке возле Крыма
Советник главы правительства Крыма Олег Крючков утверждает, что российские системы ПВО сработали в Оленевке.
Вечером 20 августа советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что посетил музыкальный фестиваль в Оленевке, расположенной на полуострове Тарханкут. По словам Крючкова, там он снял видео, как над Оленевкой сработали системы ПВО.
Олег Крючков утверждает, что далее данное видео растиражировали украинские Telegram-каналы, назвав их доказательством успешной работы ракетных войск ВСУ.
При этом Крючков отметил, что украинские СМИ распространяют заведомо ложную информацию о том, что после работы ПВО над Оленевкой люди начали массово покидать полуостров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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