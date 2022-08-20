Крючков: системы ПВО России сработали в Оленевке возле Крыма

Советник главы правительства Крыма Олег Крючков утверждает, что российские системы ПВО сработали в Оленевке.

Вечером 20 августа советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что посетил музыкальный фестиваль в Оленевке, расположенной на полуострове Тарханкут. По словам Крючкова, там он снял видео, как над Оленевкой сработали системы ПВО.

Олег Крючков утверждает, что далее данное видео растиражировали украинские Telegram-каналы, назвав их доказательством успешной работы ракетных войск ВСУ.

При этом Крючков отметил, что украинские СМИ распространяют заведомо ложную информацию о том, что после работы ПВО над Оленевкой люди начали массово покидать полуостров.