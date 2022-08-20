Минобороны Украины сравнило поставляемое Киеву оружие с черепашками-ниндзя
Министерство обороны Украины опубликовало мем, в котором пошутило на тему поставляемого Киеву Западом оружие.
В субботу официальный аккаунт Министерства обороны Украины в Twitter опубликовал шуточный пост, в котором поблагодарил западную противотанковую ракетную установку Javelin за верную службу российским войскам.
В Минобороны Украины отметили, что страны коллективного Запада во главе с США начали поставлять "Джавелины" ВСУ ещё до начала российской спецоперации.
При этом аккаунт украинского Минобороны сопроводил свой пост картинкой с черепашками-ниндзя, на которой каждая из рептилий подписана наименованиями западных вооружений, поставляемых Киеву сейчас.
Среди них ракеты Harpoon, ПВО IRIS-T, ракетный комплекс HARM и американские реактивные системы залпового огня HIMARS. В самом начале спецоперации Запад отказывался поставлять подобное оружие Украине, однако позднее изменил свою позицию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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