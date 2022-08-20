Foreign Affairs: США готовятся к отправке регулярной армии в Украину

Как сообщает издание Foreign Affairs, Соединенные Штаты Америки готовятся к войне с Россией.

Foreign Affairs пишет, что правительство Соединенных Штатов Америки готовится к сценарию силового столкновения с Российской Федерации.

Издание ссылается на слова профессора политологии Чикагского университета Джона Миршаймера.

Он назвал несколько сценариев вооруженного столкновения между Вашингтоном и Москвой. Сценарии, по мнению политолога, следующие:

▫️Когда украинская армия «начнёт разваливаться» и Россия одержит победу в Украине;
▫️Если эта война не закончится в течение года;
▫️США могут ввести сухопутные войска для помощи Украине;
▫️США решат изменить ситуацию, начав участвовать в боевых действиях;
▫️«Намеренная эскалация», что якобы США против своей воли втягивается в войну по неожиданному развитию событий, что «разворачивается восходящей спиралью».

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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