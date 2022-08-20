Мужчина умирает, умоляя о помощи после того, как его девушка заперла его в чемодане
Власти утверждают, что Бун оставил Торреса-младшего в чемодане за один день и обнаружил его без сознания на следующее утро.
Рабочее место юриста штата Оранж-Оцеола во Флориде опубликовало видеозапись, предположительно записанную обвиняемой убийцей Сарой Бун, на которой она насмехается над своим парнем Хорхе Торресом-младшим, в то время как он заперт в чемодане, умоляя о помощи.
Бун проинструктировал полицию, что Торрес-младший охотно забрался в чемодан и вскоре был освобожден во время игры в прятки.
Детективы получили ордер на проверку ее мобильного телефона и обнаружили это видео. – Регулирование и преступность
Опубликовано: Ангелина Крент
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