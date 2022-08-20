Польша согласилась на идею задействовать пятую статью Устава НАТО против России
Польские власти испугались расположения боевых перехватчиков в Калининградской области и обратились к НАТО с задействованием 5 главы Устава.
Варшава одна из немногих, кто хочет навредить России и ее экономике. Но сегодня польские власти серьезно испугались информации о размещении в Калининградской области трех боевых перехватчиков МиГ-31. Это было сделано для усиления своей безопасности.
На фоне этих событий Варшава сделала экстренный совет и считает это угрозой своей безопасности.
Руководитель Министерства обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил, что в случае опасности будут активирована статья 5 Устава НАТО, которая прописана примерно следующим образом “Мы за всех, все за одного”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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