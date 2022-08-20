Бывшая жена Николаса Кейджа подала в суд на Эрику Джейн на сумму более 700 тысяч долларов из-за предполагаемых украденных средств

Бывшая девушка Николаса Кейджа Кристина Фултон подает в суд на Эрику Джейн и двух бывших адвокатов Girardi & Keese за предполагаемое мошенничество и кражу в иске на сумму более 700 000 долларов, поданном в пятницу.

В документах, полученных исключительно Web page Six, актриса утверждает, что бывший муж Джейн, опальный юрист Том Джирарди, и его бывшие коллеги Саманта Голд и Джон Келли Кортни незаконно присвоили ее расчетные средства, чтобы улучшить свою личную жизнь.

Дело привело к конфиденциальному урегулированию, поданному 18 марта 2019 года, с расчетной суммой в размере 924 300 долларов США за год.

Голд был главным адвокатом Фултона, а Кортни была старшим юристом по этому делу. Тем не менее, 83-летний Джирарди в то время был владельцем и контролирующим членом их агентства.