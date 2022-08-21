Шойгу рассказал о применение ракеты «Кинжал» на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные трижды применяли гиперзвуковую ракету в ходе спецоперации на Украине.
В воскресенье, 21 августа 2022 года, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в своём официальном пресс-релизе заявил, что солдаты российской армии за всё время спецоперации три раза успешно применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для ликвидации особо важных целей.
Помимо прочего Шойгу отметил факт того, что в ходе СВО современный российский многоцелевой истребитель-невидимка Су-57 показался себя «блестяще», в очередной раз доказав свою боевую эффективность.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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