Шойгу рассказал о применение ракеты «Кинжал» на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные трижды применяли гиперзвуковую ракету в ходе спецоперации на Украине.

В воскресенье, 21 августа 2022 года, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в своём официальном пресс-релизе заявил, что солдаты российской армии за всё время спецоперации три раза успешно применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для ликвидации особо важных целей.

Помимо прочего Шойгу отметил факт того, что в ходе СВО современный российский многоцелевой истребитель-невидимка Су-57 показался себя «блестяще», в очередной раз доказав свою боевую эффективность.