Захарова заявила, что Украина проводит политику государственного терроризма
Мария Захарова заявила, что убийство Дарьи Дугиной может быть терроризмом со стороны Украины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала гибель Дарьи Дугиной.
По словам Захаровой, это может быть проявлением государственного терроризма со стороны властей Украины.
"Если версия об украинском следе в расследовании гибели Дугиной подтвердится, речь пойдет о политике государственного терроризма Киева", - заявила Захарова.
Напомним, что в ночь с 20 на 21 августа была подорвана машина, в которой находилась Дарья Дугина.
Изначально покушение планировалось но ее отца, но он, как оказалось, поехал на другом автомобиле.
Опубликовано: Николай Скира
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