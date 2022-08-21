Шойгу рассказал о слабых местах в оружии НАТО
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские специалисты обнаружили слабые места в американском оружии.
В воскресенье, 21 августа 2022 года, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, что американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин» не настолько эффективен, как хотелось бы тем, кто зарабатывает деньги на его продаже, и имеет ряд недостатков, которые смогли обнаружить российские специалисты.
Шойгу добавил, что не только «Джавелин», но и 155-мм буксируемая гаубица М-777 не оправдала ожиданий, так как оказалось, что в военных действиях американская пушка демонстрирует лишь завидую капризность и крайне тяжело поддаётся ремонту.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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