Премьер-министр Японии Кисида сдал положительный тест на коронавирус
Японский премьер Фумио Кисида сообщил о том, что заразился коронавирусной инфекцией.
21 августа японский телеканал Fuji TV сообщил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида пожаловался на появление у него лёгкой температуры и кашля.
Позднее Кисида сдал положительный тест на коронавирус, после чего отправился в личную резиденцию для прохождения лечения. Как близкие контакты Фумио Кисиды определены его сын и жена.
Известно, что накануне Кисида сделал очередную прививку от COVID-19, а в общей сложности японский политик сделал таких прививки четыре.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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