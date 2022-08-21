Премьер-министр Японии Кисида сдал положительный тест на коронавирус

Японский премьер Фумио Кисида сообщил о том, что заразился коронавирусной инфекцией.

21 августа японский телеканал Fuji TV сообщил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида пожаловался на появление у него лёгкой температуры и кашля.

Позднее Кисида сдал положительный тест на коронавирус, после чего отправился в личную резиденцию для прохождения лечения. Как близкие контакты Фумио Кисиды определены его сын и жена.

Известно, что накануне Кисида сделал очередную прививку от COVID-19, а в общей сложности японский политик сделал таких прививки четыре.