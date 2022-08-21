The National Interest: санкции против России серьезно ударили по Западу
Военный обозреватель американского журнала The National Interest Марк Эпископос считает, что западные санкции не просто провалились и показали свою неэффективность, но и вернулись бумерангом.
Автор материала указывает на то, что санкции против России ввел только западный мир и США, а другая часть планеты (Азия, Ближний Восток) их не поддержало. Более того, многие страны, в том числе и западные, помогают России обходить санкции, так как это в их интересах.
Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто говорит о провале санкционной политики ЕС против России. Он отмечает, что необходима новая стратегия, которая поможет сосредоточится на мирных переговорах между Россией и Украиной и разработать подходящий документ.
Стратегия Запада строилась на четырех столпах: Украина может выиграть конфликт против России при поддержке НАТО, санкции нанесут России большой вред, а Европа сможет диктовать условия; остальной мир поддержит карательные экономические ограничения против России; санкции ослабят политическую линию и риторику Кремля.
На деле все оказалось совершенно по-другому. При этом все, что касается экономического давления и ограничений создало целое «созвездие» вызовов для самого Европейского союза. Уход западного бизнеса из России показал убытки, многие международные соглашения, проекты и их реализация разорваны, а политика Кремля стоит на своем.
Кроме всего прочего, Москва попросту сняла все ограничения на перепродажу товаров, производители которых решили свернуть бизнес в России. Таким образом, они просто закупаются в Беларуси, Казахстане или других странах и поступают на российские прилавки (иногда даже по более низким ценам, чем напрямую, так как есть разница в налогообложении и пошлинах).
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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