SANA: солдаты США вывезли в Ирак из Сирии 137 цистерн с нефтью

Издание SANA утверждает, что американские солдаты начали вывозить нефть из Сирии в Ирак.

Источники информагентства SANA в районе Эль-Хасеке утверждают, что солдаты Соединённых Штатов вывезли в Ирак из Сирии не менее 137 автомобильных цистерн с нефтью.

Предполагается, что американские солдаты осуществляли несанкционированный вывоз сирийской нефти через нелегальный погранпереход "Махмудия".

По данным того же источника, в течение всей прошлой недели военные США смогли вывезти из сирии порядка четырёхсот автоцистерн с нефтепродуктами.