После посещения кафе Wendy's десятки людей заболели кишечной палочкой
Центры по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили, что 37 человек заболели, а десять человек были госпитализированы после посещения кафе Wendy's.
Причиной является опасный штамм кишечной палочки. Заболевания произошли в четырех штатах — Индиане, Мичигане, Огайо и Пенсильвании.
Хотя Wendy's не подтвердила источник кишечной палочки, компания заявила, что убрала салат ромен из своих бутербродов в этом регионе.
Пока идет расследование, эксперты Consumer Reports по безопасности пищевых продуктов советуют избегать употребления сэндвичей Wendy's или салата с салатом ромен.
Wendy's еще не ответила на вопросы CR о вспышке, какие тесты проводит компания и будут ли затронуты другие штаты.
Но CDC отмечает, что салат ромен, который подают в гамбургерах и бутербродах, является наиболее распространенным ингредиентом, который едят заболевшие.
CDC сообщает, что фактическое число больных во время вспышки, вероятно, выше, чем сообщалось, и вспышка может не ограничиваться штатами с известными заболеваниями.
По данным CDC, в период с 2006 по 2019 год салат ромен и другая листовая зелень, такая как шпинат и мешки с весенней смесью, стали причиной как минимум 46 вспышек кишечной палочки в нескольких штатах.
Опубликовано: Светлана Репина
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