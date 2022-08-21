После посещения кафе Wendy's десятки людей заболели кишечной палочкой

Центры по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили, что 37 человек заболели, а десять человек были госпитализированы после посещения кафе Wendy's.

Причиной является опасный штамм кишечной палочки. Заболевания произошли в четырех штатах — Индиане, Мичигане, Огайо и Пенсильвании.

Хотя Wendy's не подтвердила источник кишечной палочки, компания заявила, что убрала салат ромен из своих бутербродов в этом регионе.

Пока идет расследование, эксперты Consumer Reports по безопасности пищевых продуктов советуют избегать употребления сэндвичей Wendy's или салата с салатом ромен.

Wendy's еще не ответила на вопросы CR о вспышке, какие тесты проводит компания и будут ли затронуты другие штаты.

Но CDC отмечает, что салат ромен, который подают в гамбургерах и бутербродах, является наиболее распространенным ингредиентом, который едят заболевшие.

CDC сообщает, что фактическое число больных во время вспышки, вероятно, выше, чем сообщалось, и вспышка может не ограничиваться штатами с известными заболеваниями.

По данным CDC, в период с 2006 по 2019 год салат ромен и другая листовая зелень, такая как шпинат и мешки с весенней смесью, стали причиной как минимум 46 вспышек кишечной палочки в нескольких штатах.