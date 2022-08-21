Сенатор Совфеда Карасин призвал расследовать убийство Дарьи Дугиной

Российский сенатор Григорий Карасин утверждает, что смерть Дарьи Дугиной в результате подрыва машины её отца должна быть тщательно расследована.

Представитель Совета федерации России Григорий Карасин выразил слова соболезнования всем родным и близким Дарьи Дугиной, которая погибла прошлой ночью в результате заказного подрыва машины. Примечательно, что на момент взрыва в машине должен был находиться её отец - известный российский философ Александр Дугин.

По словам Карасина, следователи должны приложить максимум усердия для раскрытия всех обстоятельств дела с целью наказать причастных к убийству девушки.