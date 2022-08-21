Минобороны РФ: В Херсонской области уничтожены 100 националистов ВСУ

Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ на территории Херсонской области.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по позициям украинских военных на территории Херсонской области и Николаевской областей.

В результате удара были уничтожены до ста человек личного состава и семь единиц различной боевой техники.

"В Николаевской и Херсонской областях ВСУ потеряли более 100 человек и 7 единиц бронетехники в результате ударов ВС РФ", - говорится в сообщении.

Также известно об уничтожении двух дальнобойных гаубиц М777, поставленных Соединенными Штатами Америки.

А в Одесской области ударом ракет "Калибр" был уничтожен склад с ракетами для РСЗО HIMARS.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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