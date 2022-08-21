Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific предлагает пилотам надбавки более 600 долларов, чтобы они летали в Китай
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific предлагает пилотам бонусы в размере более 600 долларов за полеты в китайские города, где проводится жесткая политика «нулевого COVID».
Пилотам предлагается дополнительная оплата в размере до 5000 гонконгских долларов, или 637 долларов, за совершение поездок с базы в Гонконге в пункты назначения в Китае.
Cathay столкнулась с последствиями китайской политики «нулевого COVID». Ее правила требуют, чтобы пассажиры и экипаж проходили дополнительное тестирование, а пилоты носили защитные комбинезоны на некоторых маршрутах.
Правила также ограничивают, где пилоты могут работать, поскольку любой, кто прибывает в Китай, не должен летать куда-либо еще в течение предыдущих 14 дней.
Нормы, требующие от гонконгской команды карантина в гостиничных номерах на три ночи после каждой поездки, усугубляют сложности.
Авиакомпания заявила, что ее полеты в материковый Китай были особенно обременительными из-за ограничительной практики составления списков.
При этом бортпроводникам дополнительные выплаты не предлагаются. Но Cathay заявила, что ее способность увеличить пропускную способность ограничена карантинными требованиями экипажа.
В течение следующих двух лет компания планирует нанять 4000 бортпроводников, чтобы удовлетворить спрос.
Опубликовано: Светлана Репина
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Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific предлагает пилотам надбавки более 600 долларов, чтобы они летали в Китай
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