Российской оборонное ведомство отчиталось об уничтожении шести командных пунктов Вооруженных сил Украины благодаря ударам оперативно-тактической и армейской авиации.

По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, за прошедшие сути российской армией были уничтожены шесть командных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 115-й механизированной бригады в районе пункта Артемовск.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили четыре склада с оружием и боеприпасами на территориях Донецкой народной республики (ДНР), Харьковской и Херсонской областей.

В населенном пункте Приоморское Запорожской области ВС РФ уничтожила гаубицу М777 американского производства. Стоит отметить, что это не первая уничтоженная гаубица США, которая поступила на вооружение ВСУ. За последние несколько недель также сообщалось об уничтожении двух РСЗО HIMARS.

Ранее сообщалось, что российские ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе населенных пунктов Старомлыновка и Горловка в ДНР. Также были перехвачены снаряды от РСЗО «Ольха» в Харьковской области.