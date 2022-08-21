После очередного обстрела ВСУ Запорожская АЭС серьезно повреждена и есть риск выброса радиации

На Запорожской атомной станции после обстрелов ВСУ есть риск нарушения радиоационной защиты.

Украинские войска вновь обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции.

Как рассказали в Энергоатоме, а результате очередного обстрела была повреждена эстакада на территории станции.

Из-за этого теперь существует риск выброса радиации или возникновения пожара на Запорожской АЭС.

"На Запорожской АЭС повреждена эстакада, есть риск нарушения норм радиационной и пожарной безопасности", - говорится в сообщении.