После очередного обстрела ВСУ Запорожская АЭС серьезно повреждена и есть риск выброса радиации
На Запорожской атомной станции после обстрелов ВСУ есть риск нарушения радиоационной защиты.
Украинские войска вновь обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции.
Как рассказали в Энергоатоме, а результате очередного обстрела была повреждена эстакада на территории станции.
Из-за этого теперь существует риск выброса радиации или возникновения пожара на Запорожской АЭС.
"На Запорожской АЭС повреждена эстакада, есть риск нарушения норм радиационной и пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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