Newsweek: российско-американский договор по ядерному оружию могут аннулировать

По сообщению Newsweek, договор между Россией и США по сокращению стратегических наступательных вооружений могут аннулировать из-за затяжного конфликта в Украине.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений между Россией и США — это последний документ в формате двустороннего соглашения, который ограничивает ядерные арсеналы Москвы и Вашингтона. Затяжной конфликт в Украине может его запросто аннулировать.

Отношения между Россией и США натянуты до такой степени, что они достигли низшей точки со времен холодной войны. Кризис опасен тем, что влечет за собой все новые вызовы для и без того хрупкого сотрудничества в области ядерных вооружений между двумя государствами.

Взаимное недоверие проявляется в появлении все более современных систем вооружения, то есть фактически — в начале новой гонки вооружений. При этом вопрос о судьбе соглашения между Россией и США неоднократно поднимался и до конфликта в Украине.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан между Россией и США в 2010 году и является последней версией СНВ, который подписали между собой президент США Рональд Рейган и президент СССР Михаил Горбачев в 1991 году (всего за несколько месяцев до распада Советского союза).