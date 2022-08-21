Bloomberg: Турция пообещала США не нарушать антироссийские санкции
Турция будет следовать всем антироссийским санкциям, которые ввели Соединенные Штаты.
Турция будет следовать всем санкциям в отношении Российской Федерации, которые ввели Соединенные Штаты Америки.
Об этом пишет авторитетное американское информационное агентство Bloomberg.
По данным источника, в Турции пообещали, что страна не будет способствовать обходу санкций со стороны российского бизнеса.
"Ни одно российское лицо или организация не обойдут санкции, наложенные на Россию, заявили в министерстве", - заявили в Министерстве финансов Турции.
Опубликовано: Николай Скира
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