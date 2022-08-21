Bloomberg: Турция пообещала США не нарушать антироссийские санкции

Турция будет следовать всем антироссийским санкциям, которые ввели Соединенные Штаты.

Турция будет следовать всем санкциям в отношении Российской Федерации, которые ввели Соединенные Штаты Америки.

Об этом пишет авторитетное американское информационное агентство Bloomberg.

По данным источника, в Турции пообещали, что страна не будет способствовать обходу санкций со стороны российского бизнеса.

"Ни одно российское лицо или организация не обойдут санкции, наложенные на Россию, заявили в министерстве", - заявили в Министерстве финансов Турции.