МВФ может отменить пошлины по кредитам для некоторых стран
Международный валютный фонд сталкивается с давлением, требующим переоценки того, как он взимает плату за кредиты, предоставленные нуждающимся странам. Одним из таких заемщиков является Украина.
Этот шаг связан с тем, что все больше стран должны будут обратиться к МВФ, поскольку цены на продукты питания и инфляция на международном уровне продолжают расти.
Надбавки представляют собой дополнительные сборы по кредитам, взимаемые со стран, которые имеют большую задолженность перед МВФ.
Однако система сборов МВФ может быть изменена законодательством США. Поправка к Закону об ассигнованиях на национальную оборону, также известному как законопроект о расходах на оборону, приостановит действие надбавок МВФ на время изучения их эффективности и нагрузки на страны-должники.
Как крупнейший акционер МВФ и член исполнительного совета Фонда США могут настаивать на политических решениях и в одностороннем порядке накладывать вето на некоторые решения совета.
Приводя в качестве примеров обострение финансовых кризисов в Шри-Ланке и Пакистане, некоторые обвиняют Китай в том, что он занимается дипломатией долговых ловушек. Речь идет о том, что страны настолько увязли в долгах, что они обязаны КНР в международных вопросах.
Правозащитники и организации по защите гражданских прав подают ту же жалобу на Фонд, утверждая, что организация подрывает свою основную роль кредитора последней инстанции со странами, находящимися в уязвимом положении, для погашения долга.
Тем не менее, некоторые экономисты и представители фонда говорят, что надбавки равнозначны ответственному поведению при кредитовании, поскольку они стимулируют участников с большими непогашенными остатками быстро погашать свои кредиты.
Опубликовано: Светлана Репина
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