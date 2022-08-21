В Украине ввели новые сигналы тревоги на случай ядерной и химической опасности

Правительство Украины приняло решение о введении новых сигналов тревоги в некоторых регионах страны.

Вечером 21 августа украинские новостные Telegram-каналы распространили новость о том, что в Украине введены три новых сигнала тревоги, которые будут задействованы в некоторых пока не названных регионах страны.

Известно, что об угрозе химической опасности украинцев будут уведомлять звоном церковных колоколов. Звон в набат граждане Украины услышат после распространения радиации, а сигнал для эвакуации будет похож на гудок, обычно используемый в поездах.