В Украине ввели новые сигналы тревоги на случай ядерной и химической опасности
Правительство Украины приняло решение о введении новых сигналов тревоги в некоторых регионах страны.
Вечером 21 августа украинские новостные Telegram-каналы распространили новость о том, что в Украине введены три новых сигнала тревоги, которые будут задействованы в некоторых пока не названных регионах страны.
Известно, что об угрозе химической опасности украинцев будут уведомлять звоном церковных колоколов. Звон в набат граждане Украины услышат после распространения радиации, а сигнал для эвакуации будет похож на гудок, обычно используемый в поездах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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