Малков: в двух сёлах Рязанской области объявлена эвакуация из-за пожаров
Губернатор Рязанской области России Малков сообщил о старте эвакуации населения из двух деревень региона в связи с лесными пожарами.
Вечером воскресенья временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в деревнях Деулино Рязанской области объявлена частичная эвакуация.
В то же время Малков сообщает, что в селе Ольгино Клепиковского района производится полная эвакуация всех 25 жителей деревни.
По словам Павла Малкова, поводом для эвакуации сёл Ольгино и Деулино являются лесные пожары в Рязанской области, которые вышли из-под контроля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Пожизненное заключение южноафриканке, осужденной за незаконный оборот наркотиков в Таиланде, сократили до 33 лет
23-летняя Эшли Остуизен была арестована за торговлю наркотиками 8 октября 2020 года после того, как она приняла посылку с экстази от курьера в ресторане Hot in the Biscuit, где она работала менеджером.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине
Американский актёр Кевин Сорбо призвал не отправлять деньги Украине
В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота
В Украине ввели новые сигналы тревоги на случай ядерной и химической опасности
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России