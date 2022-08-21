Малков: в двух сёлах Рязанской области объявлена эвакуация из-за пожаров

Губернатор Рязанской области России Малков сообщил о старте эвакуации населения из двух деревень региона в связи с лесными пожарами.

Вечером воскресенья временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в деревнях Деулино Рязанской области объявлена частичная эвакуация.

В то же время Малков сообщает, что в селе Ольгино Клепиковского района производится полная эвакуация всех 25 жителей деревни.

По словам Павла Малкова, поводом для эвакуации сёл Ольгино и Деулино являются лесные пожары в Рязанской области, которые вышли из-под контроля.