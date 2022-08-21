Гавайи пытаются избавиться от астрономов, которые облюбовали священную гору

На протяжении более 50 лет телескопы и потребности астрономов доминировали на вершине Мауна-Кеа, горы, священной для коренных жителей Гавайев, которая также является одним из лучших мест в мире для изучения ночного неба.

Но теперь в штате принят новый закон, согласно которому Мауна-Кеа должна быть защищена для будущих поколений и что наука должна быть сбалансирована с культурой и окружающей средой.

Коренные гавайские культурные эксперты будут иметь места с правом голоса в новом руководящем органе.

Три года назад тысячи протестующих разбили лагерь на горе, чтобы заблокировать строительство ультрасовременной обсерватории, заставив политиков и астрономов осознать, что статус-кво должен измениться.

Представители коренных жителей Гавайев хотят защитить место, имеющее большое духовное значение. Астрономы надеются, что они смогут продлить аренду государственной земли под своими обсерваториями, срок действия которой истекает через 11 лет.

Деловые и политические лидеры стремятся к тому, чтобы астрономия поддерживала хорошо оплачиваемые рабочие места в штате, который долгое время боролся за диверсификацию своей экономики, зависящей от туризма.

Коренной гаваец Шейн Палакат-Нельсон, который составил отчет, послужившей основой для нового закона, говорит, что у местных жителей есть знания, которые позволили бы разработать осуществимое управленческое решение.

Вершина Мауна-Кеа,находится на высоте 4 207 метров над уровнем моря. В 1968 году государство предоставило Гавайскому университету в аренду на 65 лет землю, которую школа сдает в субаренду ведущим мировым исследовательским институтам в обмен на долю времени наблюдения.