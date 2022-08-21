Балтийские страны могут остановить производственные предприятия из-за цен на электричество

Стоимость электроэнергии в Литве и Латвии бьют рекорды. Правительства балтийских стран подумывает пойти на беспрецедентные меры и остановить работу производственных предприятий.

Цена на электричество в Литве и Латвии достигло стоимости в 4 евро за киловатт-час еще несколько дней назад (согласно данным биржи Nord Pool) и, по всей видимости, падать не собирается. Руководителя литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс открыто заявляет, что даже 1 евро за киловатт-час — это «космическая цена», а 4 евро — «немыслимо».

Янулявичюс подчеркнул, что остановка производства на литовский предприятиях будет происходить одна за другой, если ситуация не покажет тенденцию улучшения. По его словам, производить что-либо в Литве с такой ценой электроэнергии не просто нерентабельно, а крайне убыточно.

Руководитель латвийской конфедерации работодателей Лига Менгельсоне согласна с литовским коллегой и говорит, что аналогичная ситуация наблюдается в Латвии. По словам Менгельсоне, несмотря на поднятие себестоимости продукции, цены на некоторые группы товаров увеличить невозможно (это оговорено в контрактах), а на те, что возможно — падает спрос.

Менгельсоне призывает в власти Латвии вмешаться в ситуацию или сворачивать работу большинства предприятий в стране. Она добавила, что «ситуация складывается таким образом, что стоимость одного дня потребления электроэнергии равна счету за месяц».