Марго Робби и Райан Гослинг сыграют главные роли в новом фильме Оушена появились сначала на Следствие.

Марго Робби и Райан Гослинг недавно завершили съемки фильма "Барби", но дуэт, по-видимому, скоро вернется вместе на студийную площадку. Согласно новому сообщению от Пака, Гослинг согласился сняться вместе с Робби в приквеле нового Оушена.

Но сначала зрители увидят Робби и Гослинга вместе на экране в роли Барби и Кена в предстоящем фильме Греты Гервиг, который должен появиться в кинотеатрах в июле 2023 года.