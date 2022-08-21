Марго Робби и Райан Гослинг сыграют главные роли в новом фильме Оушена
Марго Робби и Райан Гослинг сыграют главные роли в новом фильме Оушена появились сначала на Следствие.
Марго Робби и Райан Гослинг недавно завершили съемки фильма "Барби", но дуэт, по-видимому, скоро вернется вместе на студийную площадку. Согласно новому сообщению от Пака, Гослинг согласился сняться вместе с Робби в приквеле нового Оушена.
Но сначала зрители увидят Робби и Гослинга вместе на экране в роли Барби и Кена в предстоящем фильме Греты Гервиг, который должен появиться в кинотеатрах в июле 2023 года.
Опубликовано: Ангелина Крент
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