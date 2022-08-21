Мишель Йео рассказала, почему Квентин Тарантино не выбрал ее в качестве противоположности Уме Турман в "Убить Билла"

Мишель Йео и Квентин Тарантино — поклонники творчества друг друга - так почему же он не снял знаменитую звезду боевых искусств в своем боевике "Убить Билла"?

"Я задала Квентину тот же вопрос", - вспоминала 60-летняя актриса в интервью Town and Country, когда ее спросили о том, что она не участвует в его фильме.

Она сказала, что Тарантино ответил ей в то время: "Кто бы поверил, что Ума Турман может надрать тебе задницу?"

"Я должна сказать, Квентин, он настойчив. Он тот, кто он есть сегодня, потому что он полон страсти и любви, поэтому он меня утомил. Внезапно мы оживились. И тогда я подумала: "Может быть, я не готова отказаться от этого ", - сказала Йео.