Джейсон Момоа продюсирует биографический фильм о легенде гавайского серфинга Дюке Каханамоку

Звезда “Аквамена” Джейсон Момоа и продюсер Питер Сафран вновь объединились для разработки полнометражного биографического фильма о Дюке Каханамоку, легендарном гавайском олимпийском пловце, которому приписывают популяризацию серфинга как вида спорта.

Момоа и Сафран объединились с продюсерами Сьюзан Миллер Карлсон и Эриком Карлсоном из Carlson Company, чтобы перенести историю Каханамоку на экран. Крис Кеканиокалани Брайт, известный по написанию фильма “Убеждение”, который попал в Черный список 2018 года, работает над сценарием.

Каханамоку был темой документального фильма “Американские мастера” “Уотермэн — Дюк: посол Алоха”, который дебютировал на PBS в мае и был рассказан Момоа, гавайцем.

По словам продюсеров, фильм без названия “исследует этого культового и благородного человека как легендарного пловца, первопроходца и бесспорного отца современного серфинга”.