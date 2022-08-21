Анджелина Джоли утверждает, что Брэд Питт напал на нее и нанес ущерб в размере 25 тысяч долларов

Из отчета ФБР появились новые шокирующие подробности печально известной драки Брэда Питта и Анджелины Джоли в самолете 14 сентября 2016 года, после которой она подала на развод.

Выходя из ванной, Джоли утверждала, что один из детей спросил: "Ты в порядке, мамочка?" Питт якобы ответил: "Нет, мама не в порядке. Она разрушает эту семью. Она сумасшедшая".

Питт якобы подошел к ребенку, "как будто собирался напасть", - заявила Джоли, но она сказала, что вмешалась, схватив Питта за шею "удушающим захватом".

По ее словам, в этот момент Питт якобы откинулся назад, а Джоли толкнули в кресла самолета, в результате чего она получила травмы спины, локтя и руки. В отчете были фотографии травм.

Питт якобы пролил вино на кресло в самолете, причинив ущерб в размере 25 000 долларов, а также "облил пивом [Джоли] и одеяло, под которым она была", когда она сидела, утешая детей.