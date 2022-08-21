Настоящая причина смерти Энн Хеч: ингаляционные и термические травмы

По данным департамента судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, Энн Хеч умерла от ингаляционных и термических травм. Ее смерть была признана несчастным случаем.

В официальном отчете перелом грудины из-за тупой травмы указан как еще одно "серьезное заболевание". Ее дата смерти указана как 11 августа, за день до того, как представитель объяснил, что у нее "умер мозг", и через шесть дней после того, как актриса "Шести дней семи ночей" врезалась на своей машине в дом в районе Мар-Виста в Лос-Анджелесе. Анализ крови показал, что в ее организме были наркотики.

Причина смерти всплыла сразу после звонка соседа в службу 911. Во время разговора на заднем плане слышны крики людей, когда синий Mini Cooper Heche от Heche вспыхнул в огне.

Актриса впала в кому вскоре после того, как ее вытащили из крушения. Она оставалась на жизнеобеспечении до самой смерти.