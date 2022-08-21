Винсент Картайзер подал на развод с Алексис Бледел после 8 лет брака

Выпускники The Mad Men подали на развод с бывшей звездой Gilmore Girls в среду, подтвердил PEOPLE представитель Бледел и окружной суд Патнэм в Нью-Йорке, куда Картайзер подал петицию 10 августа.

40-летняя Бледел и 43-летний Картайзер познакомились на съемках "Безумцев " в 2012 году. Картайзер сыграл Пита Кэмпбелла, а Бледел появилась в 5 сезоне в роли любовницы Кэмпбелла Бет Доуз.

Бледел и Картайзер держали свои отношения в секрете, редко появляясь вместе на публике или говоря друг о друге в прессе. Пара также избегает использования социальных сетей, поэтому личные сообщения об их отношениях невозможно найти.

"Она действительно расцвела как женщина, и теперь она гордая молодая мать, замужняя и счастливая", - сказал Паттерсон Glamour.