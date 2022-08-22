Греция вышла из-под усиленного контроля ЕС, но не избавилась от проблем с инфляцией и энергетикой

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что выход страны из системы усиленного надзора ЕС положит конец 12 годам мучений и предоставил стране большую свободу в принятии политических решений.

Экономические показатели и политика Греции тщательно отслеживаются в рамках этой структуры с 2018 года, чтобы обеспечить проведение реформ.

Они были предусмотрены в рамках трех международных программ финансовой помощи на общую сумму более 260 миллиардов евро от Евросоюза и МВФ в период с 2010 по 2015 год.

Чиновники ЕС подтвердили выход в субботу в начале этого месяца, заявив, что Афины выполнили большую часть своих обязательств.

Грецию захлестнула волна сокращений пенсий, ограничения расходов, повышения налогов и банковского контроля после того, как она была вынуждена обратиться за первой помощью в 2010 году. Экономика сократилась на 25% во время помощи.

Система надзора была предназначена для обеспечения постоянного принятия мер по устранению потенциальных источников экономических трудностей и структурных реформ для поддержки устойчивого экономического роста.

По словам Мицотакиса, выход Греции из-под усиленного надзора также приблизит цель страны по восстановлению кредитного рейтинга «инвестиционного уровня».

Но проблемы остаются, многие из которых неподконтрольны Афинам. Инфляция в июле достигла 11,6%, что немного ниже по сравнению с более ранним максимумом за 30 лет, но все еще выше, чем 8,9% в еврозоне из 19 стран.

В то время как государственные субсидии на данный момент сдерживают домохозяйства и предприятия от увеличения счетов за электроэнергию, ожидается, что зимой цены на газ, топливо и электроэнергию вырастут еще больше, как и в остальной Европе.