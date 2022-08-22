Деннис Родман собирается в Россию, чтобы добиться освобождения Бритни Гринер, поскольку «слишком хорошо знает Путина»

61-летний Деннис Родман, пятикратный чемпион NBA, собирается приехать в Россию, чтобы добиться освобождения из тюрьмы Бритни Гринер.

Он рассказал журналистам, что уже получил разрешение на такую поездку. Он также подчеркнул, что слишком хорошо знает Путина.

Несмотря на санкции, введенные США ввели санкции против России, а также рекомендации по поездкам, Родману не требуется разрешение госорганов для поездки в страну, только российская виза.

Родман с годами стал чем-то вроде неофициального дипломата, подружившись с международными лидерами, у которых натянутые отношения с США.

Баскетболист назвал северокорейского диктатора Ким Чен Ына другом и очень хорошим парнем, даже помог добиться освобождения американского заключенного Кеннета Бэ в 2014 году.

Он также встречался с Ким Чен Ыном и бывшим президентом США Дональдом Трампом во время визита в Сингапур в 2018 году.

Родман встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2014 году. После этого он назвал российского лидера «крутым парнем».

Деннис Родман говорит, что он не политик, а просто посол баскетбола, который представляет Америку.