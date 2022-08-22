В опасении российских обстрелов в Украине отменены массовые мероприятия и объявлен комендантский час

Власти Киева приняли решение, что в связи с возможным усилением обстрелов со стороны России в День независимости Украины массовые мероприятия будут отменены на три дня. Также будет введен комендантский час, сообщает "Интерфакс-Украина".

Массовые мероприятия в столице будут отменены с 22 по 25 августа — таково решение властей из-за угрозы ракетных обстрелов со стороны России.

В Харькове в День Независимости будет введен комендантский час - он начнется в 19 во вторник и продлится до 7 в четверг. Поэтому украинские железные дороги попросили путешествующих перенести запланированные поездки в Харьков и обратно. Некоторые железнодорожные перевозки в это время будут приостановлены.

Сайт "Украинская правда" сообщил, что людям, работающим в киевском правительственном округе, рекомендовано работать из дома с 22 по 26 августа. В течение этого времени он будет управляться дистанционно, в том числе Верховная Рада.

В воскресенье, 21 августа советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что можно ожидать усиления российских атак в День независимости Украины.

"Россия - архаичная страна. Она связывает свою деятельность с определенными датами. Они нас ненавидят, поэтому постараются увеличить количество ракет, обстреливающих несколько наших городов 23 и 24 августа. Киев, безусловно, будет среди их", - сказал Подоляк украинскому телевидению.

Президент Украины Владимир Зеленский и ВСУ также говорили об угрозе российских нападений накануне Дня Независимости.