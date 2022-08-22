Глава СБУ по Кировоградской области Наконечный застрелился
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный погиб, сообщает портал Obozrewael. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, сообщает "Интерфакс-Украина".
Тело Александра Наконечного было найдено в квартире его женой поздно вечером в субботу, 20 августа. У него было огнестрельное ранение.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства его смерти.
"По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством с применением огнестрельного оружия — пистолета", — сообщил изданию "Обозреватель" источник.
Александр Наконечный возглавил службу безопасности Кировоградской области в начале прошлого года. До этого он два года работал в контрразведке, а еще раньше более 10 лет в Управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Киеве.
На минувшей неделе Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей структур Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской и Тернопольской областях.
Согласно указу, Артем Бондаренко покинул должность главы СБУ во Львовской области. Его назначили главой СБУ в Киеве и Киевской области. Он сменил нынешнего главу столичных служб Сергея Зайца.
В Тернопольской области на западе Украины отправлен в отставку бывший глава региональных структур СБУ Юрий Борейчук.
Перестановки в службах начались в середине июля этого года, когда Зеленский отправил в отставку главу СБУ Ивана Баканова. По данным СМИ, Баканова обвиняли в ошибках, приведших в том числе к захвату российской армией Херсона.
Опубликовано: Николай Скира
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