Глава СБУ по Кировоградской области Наконечный застрелился

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный погиб, сообщает портал Obozrewael. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, сообщает "Интерфакс-Украина".

Тело Александра Наконечного было найдено в квартире его женой поздно вечером в субботу, 20 августа. У него было огнестрельное ранение.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства его смерти.

"По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством с применением огнестрельного оружия — пистолета", — сообщил изданию "Обозреватель" источник.

Александр Наконечный возглавил службу безопасности Кировоградской области в начале прошлого года. До этого он два года работал в контрразведке, а еще раньше более 10 лет в Управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Киеве.

На минувшей неделе Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей структур Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской и Тернопольской областях.

Согласно указу, Артем Бондаренко покинул должность главы СБУ во Львовской области. Его назначили главой СБУ в Киеве и Киевской области. Он сменил нынешнего главу столичных служб Сергея Зайца.

В Тернопольской области на западе Украины отправлен в отставку бывший глава региональных структур СБУ Юрий Борейчук.

Перестановки в службах начались в середине июля этого года, когда Зеленский отправил в отставку главу СБУ Ивана Баканова. По данным СМИ, Баканова обвиняли в ошибках, приведших в том числе к захвату российской армией Херсона.