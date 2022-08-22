Легенда НБА Родман приедет в Россию для помощи осужденной на 9 лет за контрабанду наркотиков Грайнер
Деннис Родман, бывший легендарный игрок команды НБА "Чикаго Буллз", объявил о своей помощи Бритни Грайнер, баскетболистке, отбывающей наказание в России.
Напомним, в марте этого года Бритни Грайнер, звезда американского баскетбола, была задержана российскими таможенниками. В ее багаже в московском аэропорту нашли картриджи для электронных сигарет с гашишным маслом — этот продукт запрещен в РФ.
В конечном итоге Грайнер была приговорена российским судом к 9 годам лишения свободы.
Деннис Родман, бывший легендарный баскетболист "Чикаго Буллз", пятикратный чемпион НБА в 1989–1990, 1996–1998 годах, объявил о своей помощи .
"Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. И я постараюсь уехать на этой неделе", — сказал Денис Родман в интервью NBC News.
Фанаты баскетбола давно знают Бритни Грайнер. Она стала известной в 2008 году, когда на YouTube появилось видео с ее школьными данками. В 2012 году во многом благодаря ей команда Бэйлор выиграла студенческий чемпионат США, выиграв все 40 игр сезона. Через год командо женской НБА "Феникс Меркьюри" выбрал на драфте под №1.
Опубликовано: Николай Скира
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