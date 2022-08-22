Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным спецоперацию и ситуацию на ЗАЭС.

Неназванный дипломатический источник 22 августа сообщил РИА Новости, что на этой неделе главы Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин должны провести переговоры по телефону.

По словам источника, Эрдоган хочет обсудить ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС и российско-украинский конфликт.

Эрдоган уже сообщал, что хочет поговорить с Путиным о результатах своих переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове и призвать Путина к урегулированию ситуации на ЗАЭС.