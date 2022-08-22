Собчак назвала оппозиционерку Штейн людоедкой за насмешки в сторону погибшей Дугиной
Ксения Собчак жёстко осудила действия оппозиционерки Люси Штейн за то, что та посмеялась над смертью Дарьи Дугиной и горем её отца.
Российская оппозиционерка Люся Штейн позволила себе посмеяться над кончиной журналистки Дарьи Дугиной. Ведущая телевидения и блогер Ксения Собчак резко осудила "некрасивое" поведение активистки в своём Телеграм-канале.
Ксения подчеркнула, что Штейн потеряла лицо, став людоедкой. Знаменитости стало очень неприятно от того, что политик радуется гибели гражданского лица и горю ее известного отца Александра Дугина, который попал в больницу, узнав о смерти дочери.
Дарья Дугина скончалась из-за взрыва автомобиля. Трагедия произошла на Можайском шоссе в Подмосковье.
Предполагается, что целью террористов был родитель девушки, которого называют главным идеологом Москвы.
Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что это дело рук украинцев.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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